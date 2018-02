La periodista Milagros Leiva dejó RPP Televisión y ahora estará al frente del informativo ATV Noticias, edición matinal, a partir del 19 de febrero, a las 6 a.m., vía ATV.

¿Tendrás mucho trajín en el noticiero porque vas a entrevistar y también salir a reportear?

No, porque así es mi carácter. No lo encuentro un problema, es todo lo contrario... Puedo navegar en el periodismo cultural, de espectáculos, tecnológico, turístico, político, social, deportivo y me gusta tanto la radio como la televisión y el periodismo escrito. No estoy en un trono como otros que le hacen asco cuando los mandan a hacer algo que no les gusta. Siempre voy a ser reportera.

¿Te preocupa la competencia que tendrás con otros programas en el mismo horario?

No, me encanta competir con Federico (Salazar), con Magaly (Medina) y con Mabel (Huertas). Cuando me meto en un nuevo proyecto, siempre lo he hecho (competir) en la radio, en el diario y la televisión... Vuelvo a la televisión abierta, donde hay más adrenalina porque te están midiendo día a día. Seré la misma periodista apasionada que busca la verdad, que se indigna con la injusticia y que es incisiva.

¿Te unirás a la campaña contra los violadores de niñas a través de tu programa?

Hace tiempo lo hago en mis programas... Yo creo que esto no puede ser un grito momentáneo ni provocado solo por la gran tragedia de Jimena, sino un grito continuo. No lo podemos permitir como sociedad... Si nosotros no levantamos la voz, vamos a hacer un país cómplice de los violadores. Nuestra sociedad tiene que ponerse fuerte y exigir a las autoridades que de una vez por todas se corte esta pesadilla.