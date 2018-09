Milagros Leiva lloró en TV al recordar lo que pasó para quedar embarazada

La conductora de televisión Milagros Leiva lloró en noticiero ATV Noticias al recordar los momentos duros que atravesó para quedar embarazada, mientras entrevistaba a la enfermera que prestó su vientre a una pareja de chilenos.

" Me has hecho recordar todo lo que he vivido en la clínica, con las señoras de laboratorio. Al final, yo ya iba sola porque tu familia sufre. Mi enorme soporte fue el doctor Escudero. Hasta el día en que yo me muera voy a rezar por él", dijo entre lágrimas la periodista.



Milagros Leiva también agradeció a Dios por salir embarazada de mellizos tras un proceso de fertilización.

"Cada día que me despierto lo único que hago es agradecer a Dios. Miro a mis hijos y digo: 'Dios, gracias'. En serio es muy fuerte", manifestó.