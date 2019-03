Milagros Leiva le responde a Magaly Medina tras críticas por entrevista a Melissa Loza [VIDEO]

No se queda callada. Luego que Magaly Medina criticara la entrevista que Milagros Leiva le hizo a Melissa Loza la periodista le respondió a su colega de casa televisora y le dijo que "cuando uno no sabe, puede hablar cualquier cosa".

Antes del inicio de su programa, Leiva dijo que su equipo de trabajo acude a fuentes y señaló que Medina no quiso acudir a su set.

"Nosotros acudimos a las fuentes. A los que quieren dar clases de periodismo, a los que dicen que a este programa vienen porque no repreguntamos. ¡Ay, por favor, Magaly! Entonces ¿qué? Por eso no has querido venir a mi programa. Porque no has querido venir a mi programa", aseveró.

Esta respuesta se debe a que Magaly calificó de "atorrante" y "huachafo" el "papel" que su colega intentó jugar durante la entrevista que le hizo a la modelo.



Leiva trató de continuar explicando los temas de su programa, pero nuevamente hizo hincapié en las críticas que recibió por parte de Medina.

"Hoy lo vamos a contar todo. El jefe de la Dirandro explicará las irregularidades o no que existieron en la captura de Juan Diego Álvarez, el novio de Melissa Loza. Me ha encantado la declaración del fiscal, que muy serio ha explicado cómo fue el allamiento. Es de ripley. Pero, claro, cuando uno no sabe, puede hablar cualquier cosa. Es verdad. No se preocupen yo voy a ir a los temas. Tengo tantas cosas guardadas que no las voy a ventilar. Siempre he dicho que esta pantalla no la uso para mis cosas personales, pero si voy a defender siempre a la gente y sobre todo a los menores", concluyó.

