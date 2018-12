Después de dos años y siete meses, la periodista Milagros Leiva anunció que ya no seguirá frente a la conducción de radio Capital y uno de los grandes motivos es para dedicarle más tiempo a sus hijos.



"Todas mis últimas decisiones han sido por y para mis hijos. Gracias Grupo RPP. He sido muy feliz en las cabinas de RPP Noticias y @Capital967 estos dos años y siete meses. Gracias por las oportunidades y por confiar en mi. Mañana me despido en el albergue Frieda Heller", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Luego, Milagros Leiva en su programa ofreció disculpas si es que cometió un error desde su cabina.

"Sé que he metido la pata muchas veces, pido disculpas públicas, si he dicho lisuras, si he dicho cosas demás, he llorado con ustedes, me he emocionado con ustedes, me he enojado con ustedes. Pero lo único que sé hacer es narrar historias, escuchar a la gente, tratar de ayudar a que mi país sea mejor contando lo que le pasan a los otros", refirió.

