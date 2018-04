La periodista Milagros Leiva no pudo contener el llanto y la impotencia luego de escuchar la denuncia de unos padres sobre la muerte de su bebé por la demora en la cesárea practicada por los médicos del Hospital Grau de EsSalud.

La conductora de 'ATV Noticias: Edición Matinal' tuvo un enlace telefónico con el médico del hospital Sotelo, quien le explicó qué es lo que pasó con la madre y su bebé.

Sin embargo, sus justificaciones no fueron suficientes para Milagros Leiva, quien no pudo evitar el llanto en plena entrevista.

"No puedo creer lo que usted está hablando. (...) Una mujer que no tiene plata para que le hagan una cesárea va y dice dos veces... maldita sea, perdóname yo me voy a la pausa, no voy a llorar, esto es el colmo, y sabes por qué lloro... Porque yo sé lo que le cuesta a una mujer ser mamá y encima tienen la cara de decirme...", dijo Leiva entre lágrimas.

La conductora no pudo más y la productora decidió darle pase a la reportera que estaba con el padre del bebé fallecido.