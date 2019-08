Milagros Leiva anuncia su salida de noticiero matutino [VIDEO]

Milagros Leiva dejará las mañanas. Este viernes, la conductora de televisión anunció que ya no conducirá más el noticiero matutino de ATV y agradeció a todo su equipo periodístico.

"Tengo que decirles chau. La verdad la he pasado muy bien, es un año y seis meses que he trabajado en las mañanas. Ha sido muy duro para mi, muy extenuante. Soy una mujer de la noche, siempre he trabajado en programa nocturnos", empezó la periodista en el inicio de su mensaje.

"Quiero rendir homenaje al equipo periodístico que hace posible el programa matutino. Mis respetos a los camarógrafos, a los editores y a los productores. Este equipo es un reloj. Nunca pensé qué tan duro era todo esto", agregó.

Asimismo, Leiva señaló que seguirá trabajando en ATV, pero asumiendo "otros retos".