Milagros Leiva anuncia EN VIVO LA MUERTE DE SU PADRE

Triste noticia. La noche de este jueves 9 de enero, Milagros Leiva hizo un alto en su programa debido a una lamentable tragedia familiar: su padre había fallecido.

PUBLICIDAD

Visiblemente afectada, la periodista, que tenía un entrevistado, suspiró y pidió un segundo. "Le tengo que pedir disculpas, le ruego que me perdone, no lo he escuchado", señaló en un primer momento.

"Le tengo que decir a la audiencia, lo que está pasando es que, lo voy a decir porque la audiencia me quiere mucho. Perdóneme, doctor, tengo que decirlo, mi papá ha muerto y tengo que irme del programa. Lo siento mucho", sostuvo entre lágrimas.

Milagros Leiva se entera en vivo del fallecimiento de su padre.

"Mi papá ha muerto, tengo que irme del programa" Mi sentido pésame, Milagros Leiva. pic.twitter.com/lOVkaBFsiL — BUXTREP (@buxtrep) January 10, 2025

Leiva no brindó más detalles. Después de hacer el anuncio, el programa fue a corte comercial y ella se retiró. En redes sociales, el publico lamentó la noticia y le brindó su apoyo en este momento difícil.

PUBLICIDAD

El padre de la periodista tenía 95 años y en sus redes sociales, Milagros compartía algunas fotos con él.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

VIDEO RECOMENDADO