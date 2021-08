Mike Bahía utilizó su cuenta de Instagram para rechazar las duras críticas que reciben algunos participantes del programa concurso ‘La Voz Perú'. El cantante colombiano también defendió a Stéfano grande, participante de la comunidad LGTBI, en la última gala, quien comentó que fue blanco de ataques homofóbicos.

“Me he dado cuenta que hay muchas personas que están tirándole hate a algunos participantes y me genera mucha tristeza”, dijo el intérprete de ‘Detente’ a través de sus historias en Instagram. Además, hizo una recomendación a los seguidores del concurso de canto “si ustedes ven el programa, si ustedes se entretienen con el programa y no tienen nada bueno que decir de un participante, simplemente no tienen por qué comentar”.

“Si tienen algo chévere que decir, vayan y pongan su comentario. Acuérdense que lo que decimos habla más de nosotros, que de los demás”, reflexionó el artista colombiano.

En la última gala del programa, Mike Bahía defendió a Stéfano Grande quien, tras lograr la mayor cantidad de votos y permanecer en el programa, contó que ha recibido diversos comentarios ofensivos en redes sociales.

“La verdad es que me gustaría que la gente se ponga una mano al pecho, sea más consciente y respete a las personas por quiénes somos”, dijo Stéfano y Mike Bahía le dio todo su apoyo.

“Todo aquel que ataque a Stefano, me está atacando a mí. Entonces quiero que el que me quiera a mí, quiera a Stefano, por favor. Respétenlo, porque es maravilloso”, puntualizó el artista colombiano.

