De vuelta a lo suyo. Mijael Garrido Lecca regresa a la pantalla chica en un nuevo reto para su carrera televisiva: la conducción del programa 'A Boca Jarro' por Canal N.



El ex presentador de Latina hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde detalló que reemplazará por quince días al periodista Christian Hudwalker en la conducción del espacio político.



En entrevista a Perú21, manifestó su entusiasmo por volver a hacer televisión, un medio donde se siente cómodo y en el cual ha crecido profesionalmente durante los últimos meses.



¿Qué expectativas tienes sobre tu regreso? ¿Extrañabas la televisión?

-De todas maneras. De hecho, es un ritmo de vida intenso el de ir a la tele todos los días, tiene sus costos en cuanto a las horas de sueño, pero a mí me encanta y me siento super agradecido con Canal N por haberme dado una oportunidad tan rápido. Además es una oportunidad tan bonita que, si bien es un reemplazo y no es nada más que eso, es un programa donde voy a conducir y entrevistar y dar opinión. Estoy muy contento.

'A Boca Jarro' es un programa de crítica, donde comentarás y vas a tener la oportunidad de entrevistar a políticos ¿Es diferente a narrar noticias?

-Sí, es completamente distinto. Yo en Facebook he estado haciendo transmisiones en vivo que mal no han ido y he estado haciendo esto, comentar noticia y hablar un poco sobre coyuntura y además, en el año previo a que yo entré a trabajar a la tele, hablé mucho de coyuntura como invitado siempre. Esto es lo que a mí me encanta hacer.



¿Qué temas se han preparado para el primer programa?

-Vamos a hablar sobre la interpelación a la ministra Martens, que es un tema caliente y además, vamos a hablar sobre el terrorismo pero no sobre lo que ya se ha dicho en todos los fueros periodísticos posibles (como tenia que ser dicho sea de paso) sino que vamos a hablar de lo qué está haciendo cada uno de los brazos políticos de Sendero ahora, en qué andan.



Eres una persona activa en las redes sociales, ¿cuál ha sido la reacción de tus seguidores?

-La verdad, y eso puedes cotejar con mi Facebook, han sido súper positivos, han sido tremendamente generosos y para mí ha sido un honor que la gente me diga que me va a acompañar y que 'que bueno que este en la tele'. Estoy con todas las ganas del mundo, estoy súper contento porque pensé que me iba a demorar un poquito más en volver a la cancha pero estoy feliz.