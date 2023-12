Miguel Vergara vuelve a decirle adiós a ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha ’, luego de no lograr convencer a los jurados con su plato. El cómico espera que Christian el ‘Loco’ Wagner pueda llevarse la famosa ‘Olla de Oro’.

En la última edición del programa se vivió la temida noche de eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’. Luego de tres días de haberse iniciado la competencia, Renato Rossini Jr, Susan León, el ‘flaco’ Granda y Miguel Vergara se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios.

Los participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘Tortilla de muy muy’ y ‘Ñoquis en salsa de ají de gallina’. Tras la preparación del primer plato, Rossini Jr salió ganador y su beneficio fue no participar en el desarrollo del segundo plato.

La última ronda fue decisiva y como resultado Susan León logró salvarse de la noche de eliminación. Finalmente, fue el jurado Javier Masías quien tuvo la última palabra y señaló a Miguel Vergara como el primer participante en abandonar la temporada.

“Estoy feliz de haber regresado a mi casa. Me faltó un poco más de concentración, pero es una competencia y los que ganan aquí son los televidentes. En esta temporada, los veo bien competitivos y seguros a todos, pero sí quisiera que la bruja ‘Wagner’ se lleve la olla dorada, igual me gustaría regresar porque yo cocino bien. Me eliminaron por el emplatado”, dijo Miguel Vergara tras conocer el veredicto del jurado.

¿Quiénes forman parte del ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’?

Este grupo de famosos aceptaron regresar a la nueva de temporada de cocina en busca de llevarse la preciada olla dorada.

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada),

Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada),

El ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada)

Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada).

