Otro futbolista vuelve a acaparar titulares y no precisamente por su talento dentro de las canchas de fútbol. Se trata de Miguel Trauco, quien es acusado de serle infiel a su esposa Mariela Arévalo.

Un grupo llamado ‘Chimpunerasdelmundo’, el cual busca ‘destapar’ infidelidades, se encargó de hacer públicos supuestas conversaciones que revelan que el futbolista habría traicionado a su pareja con una misteriosa joven en Madrid, España.

En los chats, Miguel Trauco habría coordinado sus encuentros pasionales con su supuesta amante, cuya identidad aún es un misterio.









La misma mujer también se habría encargado de alertar a Mariela Arévalo, esposa del pelotero, del supuesto engaño amoroso.

“Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues él me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues”, le escribe la mujer a la esposa de Miguel Trauco.

Hasta el momento, Miguel Trauco ni su esposa Mariela Arévalo se han pronunciado al respecto.









