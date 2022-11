Desde 1981, el cantante argentino, Miguel Mateos, logró deleitar a sus fanáticos con temas como ‘Va por voz para voz’, ‘Cuando seas grande’, ‘Llámame, si me necesitas’, ‘Obsesión’ o ‘Perdiendo el control’. Grandes canciones que suenan hasta hoy en las radios y que suman miles de reproducciones en las plataformas de música en Internet.

Sin embargo, Miguel Ángel Mateos Sorrentino, nacido en Buenos Aires, Argentina, nunca imaginó que su decisión de dedicarse a la música lo llevaría a recorrer el mundo, grabar más de una docena de discos y cumplir 40 años descargando música en el escenario.

“La verdad que no (veía venir el éxito de su carrera). Eran sueños, era la decisión formal, en 1981, de que iba a vivir de la música. Esa es la fecha de inicio de mi vida profesional como integrante del grupo Zas (y luego fue solista)... En la pandemia del 2020 me di cuenta de que el 2021 cumplía 40 años en esta historia. Hice un flashback de lo que había pasado y decidí festejar el 2021 con una gira de aniversario y hasta ahora sigo festejando. La verdad no puedo quejarme. Hice 23 conciertos en Estados Unidos, media docena de conciertos en México e iré a Perú. Qué más puedo pedir”, sostuvo emocionado Miguel Mateos en una entrevista para este diario.

“He sido afortunado. También he tratado de cuidarme por la pasión de hacer música, para seguir creando, teniendo nuevos proyectos, pero las responsables (de su éxito) son las canciones que forman parte del inconsciente colectivo, del corazón y la vida de la gente. Las canciones son las que me han mantenido vigente”, reconoce.

Miguel Mateos hizo un flashback por sus 40 años en la música donde pasó por gobiernos socialistas, liberales, dictaduras, vio caerse las Torres Gemelas en Estados Unidos, la guerra de las Malvinas y sufrió con la Pandemia, pero siempre salió adelante. “Fueron 40 años de un chico que empezó en un barrio de clase media en Buenos Aires y que termina tocando en el Chicago Theater en Estados Unidos”, reflexionó.





