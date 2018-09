Miguel Hidalgo, más conocido como 'Miguelón', dio a conocer su opinión sobre Juan Manuel Vargas, quien fue vinculado sentimentalmente con Tilsa Lozano hace algunos años.

En conversación con Beto Ortiz, el empresario aseguró que "no es admirador" del capitán de Universitario de Deportes.

"No soy admirador de él. Dados los acontecimientos de lo que ha pasado, no podría ser admirador de esa persona. No me ha hecho nada, pero creo que en esta entrevista se debe hablar de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, no del 'Loco' Vargas", señaló.

En una parte de la conversación, el periodista le preguntó si le fastidiaba que comparen su relación con la que Tilsa mantuvo con el futbolista.

Miguel Hidalgo aseguró que no le incomoda las comparaciones y que no siente ningún tipo de animadversión por el ex jugador de la Fiorentina de Italia.