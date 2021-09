La extraña voz del cantante Miguel Bosé durante una reciente entrevista en el programa español ‘El Hormiguero’ causó polémica entre sus seguidores en Twitter, informó El País.

El cantante que vive en Panamá con sus cuatro hijos, llegó a su país natal para promocionar su gira 'Estaré'. Por este motivo este último martes dio una entrevista a Pablo Motos en 'El Hormiguero' de Antena 3.

En la entrevista lo que causó extrañeza entre sus seguidores fue el tono apagado y profundo de la voz del cantante. Ellos de inmediato escribieron sus críticas en Twitter.

Al parecer solo se trataría de una gripe que aqueja al cantante, debido a su viaje desde Panamá hasta España.

Pese a tener ya 61 años de edad, el cantante aún continúa pintándose los ojos con tonos oscuros, algo que los cibernautas también se percataron.

Durante la entrevista, Miguel Bosé tocó temas de política internacional como la crisis social y política que vive Venezuela.

"Al gobierno de Venezuela he cuestionado la falta de democracia… Pero dónde están los otros líderes, los países hermanos, las otras democracias para defender a un país que en este momento se ha sido arrebatada la democracia. Dónde está la conciencia internacional… No seré yo el que deja sola a Venezuela. No lo voy a hacer", señaló el cantante.

