Miguel Barraza, quien estará este domingo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, habló sobre cómo está afrontando la pandemia con sus eventos online y agregó que nunca dejará de hacer reír a su público porque estaría “llamando a mi muerte”.

“(He tenido) tres infartos cerebrales, aquí estoy, con mucha rapidez mental; tenemos Miguelito para rato y mientras esté, siempre los haré reír. No pienso en retirarme porque si yo me retiro estoy llamando a mi muerte. Además, yo sé que todo el mundo se va a morir, entonces, como todos, espero la muerte y le rezo mucho al Señor”, dijo el humorista a GV Producciones.

Miguel Barraza agregó que la situación en que se encuentra ahora “lo tomo con humor y amor”.

“Con este carácter, en el cielo, ya me gané un lugarcito. Yo soy una persona correcta, no tengo avaricia, no entiendo porqué la gente quiere tanto dinero si no te vas a llevar nada, y tampoco siento envidia de nadie”, comentó.

Asimismo, el cómico mencionó que va a tener su programa de radio online para dar una oportunidad a sus “antiguos amigos que hace años no están trabajando y, también, voy a tratar de que nuevos talentos tengan oportunidades para ver si sale un Melcochita, un Miguelito Barraza o un “gordo” Casaretto, yo no voy a ser egoísta, como pueden ser otras personas”.

Miguel Barraza dijo que aún hace eventos online por Zoom, aunque cree que “no es lo mismo”.

“Yo nací para hacer reír, eso para mí es como comer, si yo no hago reír me pongo flaco y triste. No pienso en dejar de seguir trabajando, y quiero ahorrar para otro negocio. Yo he sido famoso en mi propio país y le pido al Perú que me de su aplauso hasta el último día”, indicó.

Este domingo, Miguel Barraza hará dupla con su sobrino Carlos ‘Tomate’ Barraza' en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ para enfrentarse a Isabel Acevedo y a su mamá.

Finalmente, acerca de la rivalidad en la cocina con la expareja de Christian Domíguez, el humorista dijo que no probó el plato de ‘Chabelita’, pero cree “que los hombres cocinan mejor que las mujeres”.

