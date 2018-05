Uno de los amigos más cercanos del ‘ Gordo Casaretto ’, Miguel Barraza lamentó la muerte de comediante con quien disfruto la época dorada del programa cómico ‘ Risas y salsa ’ donde formaron una “dupla inolvidable”.

“El Perú pierde aparte de un gran amigo, un gran cómico porque era muy gracioso. Tenía una gran vena cómica extraordinaria desde que tú lo veías y hacía sus movimientos, sus gestos, daba risa. Ya no saldrá un gordo como él”, señaló entristecido Miguelito Barraza para el programa ' Válgame Dios '.

Barraza recordó que fue él quien lo animó para que trabaje en la televisión y gracias a eso ambos pudieron brillar gracias a su talento.

“Yo lo conozco 40 años... Cuando me fui al coliseo... el agarraba a los gallos hacía como si los estaba toreando. Y era gracioso. Y le dije: ‘Oye gordito no te gustaría entrar a la televisión, al café teatro’. Pero él era músico, tocaba el bongó, cantaba lindo, era un artista completo. Entonces, me hizo caso e hicimos una dupla inolvidable para mí”, agregó.