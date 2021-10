El modelo y hoy actor peruano, Miguel Arce, radica desde hace algunos años fuera de nuestro país y hoy vuelve a ser noticia por su aparición un capítulo de la popular serie mexicana ‘La Rosa de Guadalupe’.

El exchico reality sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer en un capítulo ‘El otro’, de la octava temporada de la serie. En esta entrega, dividida en dos partes en YouTube, el modelo peruano interpretó a un personaje gay que es pareja de un hombre, aparentemente heterosexual, casado y que es presionado por tener hijos.

Miguel Arce interpretó a un personaje gay que tiene una relación secreta con el protagonista, con quien es descubierto por su esposa en una cabaña. En el capítulo ‘El otro’, la serie aborda temas de identidad de género, la presión social y poca tolerancia que tienen los miembros de la comunidad LGBTIQ.

“Ya no podemos seguir escondiéndonos, ya es hora de que salgas del clóset. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así?”, cuestiona ‘Sam’, el personaje que interpreta el peruano.

Tras ser descubierto por su esposa, la ‘pareja’ de Luis Arce en la ficción se siente devastado; sin embargo, nuestro compatriota se muestra optimista para yo no ocultar su amor. “Ya no podemos seguir escondiéndonos, va siendo hora de que salgas del closet ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así?... Federico, somos adultos, no somos unos niños para andar escondiéndonos”, reflexiona ‘Sam’.

Este capítulo fue difundido en México en mayo de este año, pero recién este domingo 10 de octubre vio la luz en nuestro país. Tras los comentarios y el reconocimiento de sus fans, el actor peruano compartió y agradeció el apoyo que ha recibido de sus fans y demostró que está enfocado en consolidar su carrera artística a nivel internacional.

Mira el capítulo donde aparece Miguel Arce

