El actor Miguel Arce expresó su molestia contra Magaly Medina por calificarlo de “calabacín”, y le pidió respeto a través de su cuenta en Twitter.

"Respetos guardan respetos, nunca te he atacado, no me faltes el respeto tú a mí, buenas tardes", escribió en las redes sociales el popular 'Thor'.

Cabe recordar que el incidente se inició cuando el integrante de ¡Esto es guerra! contó que la 'Urraca' volvería a la televisión en setiembre, con un programa sabatino a las 10 de la noche. Este comentario desató la furia de Medina que tuiteó: "Desde cuándo un calabacín es mi vocero".