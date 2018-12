Miguel Arce le responde Gisela Ponce de León tras sus duras críticas: 'Calladita, haz tu chamba'

No se guardó nada. Miguel Arce le respondió fuerte y claro a Gisela Ponce de León, quien arremetió duramente contra los influencers y realities de competencia.

La protagonista de 'Soltera Codiciada' criticó las producciones que consideran la cantidad de seguidores en redes sociales para contratar a un actor.

Ahora para ser actor y que te contraten tienes que tener muchos seguidores, ser 'influencer'. [...] Un artista vive de su arte, no de su vida. Para eso están los 'realities', que espero salgan del aire pronto", aseveró Ponce de León.

Tras la difusión de estas declaraciones, Miguel Arce, por intermedio de su cuenta de Twitter, le contestó a la actriz y le pidió tener mayor consideración

"Los realities terminan ¿Y? La gente se queda sin trabajo. ¿Qué pasa con los camarográfos, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, asistentes? ¿A la mierda, no? Total..ellos no sale en pantalla", resaltó el ex participante de 'Combate' y 'Esto es Guerra'.

Eso no fue todo. Arce no dudó en lamentar la actitud de Ponce de León y le pidió trabajar en silencio.

"Lo que vende se produce más. Así es la vida. Si quieres cambiarlo, calladito, haz tu chamba. Si no te gusta el mercado nacional, ándate a un mercado donde si pegue lo tuyo...que es arte y del bueno. Me da tanta rabia y lástima cuando gente tan talentosa se queja", aseveró.