En el colmo del descaro. El futbolista Eduardo Rabanal no tenía reparos en invitar a los eventos de ‘Son Tentación’ a Kitty Ordoñez, mujer con la que mantenía conversaciones íntimas pese a su relación con la salsera Paula Arias.

La bailarina asegura que desde finales de febrero empezaron las invitaciones a través de WhatsApp, señala que en más de una oportunidad hasta llegó a pedirle que asista a las presentaciones de la agrupación, la cual es liderada por su pareja.

“Cuando él me manda esa pantalla del evento de Paula (invitándome), yo no le respondía. No le iba a responder”, aseguró la integrante de ‘Alma Bella’.

“O sea mientras ella está en el escenario, tú estarías abajo con él”, comentó la conductora Magaly Medina.

Kitty confesó que estas conversaciones no iniciaron de un momento a otro. Ellos ya venían hablando desde hace meses, pero dejaron de escribirse cuando él retomó su relación con la cantante de salsa; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que volvieran a hablar, esta vez los textos se tornaron más sexuales.

“Estábamos desnudos, mirándonos (...) Él me trata de ‘mi amor’ y yo de ‘bebé’. Intercambiamos fotos sexys, me enviaba fotos de él, desnudo, de sus partes. Teníamos sexo virtual, algo así, nunca nos llegamos a encontrar. Nos conocíamos de años y las ganas estaban ahí”, reveló la joven.

¿Ojos que no ven, corazón que no siente?

Al parecer, la pareja de Paula sabía lo que se venía en el programa ‘Magaly TV La Firme’. El medio Instarandula compartió una fotografía en la que se ve a la feliz pareja saliendo del cine a la misma hora que se mostraban las charlas íntimas entre la bailarina y el jugador.

En la imagen se ve a una sonriente Paula Arias tomándose una foto con una seguidora mientras sostiene la canchita sobrante del cine. Esto ocurre mientras Rabanal prepara el carro para retornar a su hogar.

