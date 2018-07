Luego de que Yola Polastri lanzara duras críticas en su contra, Michelle Soifer se pronunció para las cámaras de ' América Espectáculos '. Aunque en un inicio no quiso contestar, la 'guerrera' enfatizó que solo hace su trabajo.

"Creo que ella tiene otro público. Sus niños ya crecieron. Son adultos, ven 'Esto es guerra', ya no cantan 'Allá en mi rancho bonito'", aseveró la también participante de ' El artista del año '.

"Puedo animar un reinado, eventos corporativos, discotecas, yo lo hago. No te estoy quitando la chamba, Yola. De mi parte no hay problema. No creo que lo tome de manera personal" , agregó.

Este sábado, la animadora infantil se presentará como jurado en el programa de Gisela Valcárcel . Al respecto, Soifer indicó: "De repente la sorprendo, le agrado, le gusto. Puede ser que cambie de opinión, espero lograr eso en usted".

"Igual no me molesta, es su opinión, se va a respetar, es una artista reconocida en el Perú. Entonces no tengo nada que responderle", añadió.