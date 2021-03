La cantante, Michelle Soifer , quien acaba de lanzar su tema ‘La Nena’ en todas las plataformas digitales, aseguró sentirse cómoda con el peso que tiene actualmente, sin embargo reconoció que cuando tenía sobrepeso se sentía “un mujerón”.

Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’. Natalie Vértiz fue la elegida para someter a la popular ‘Michi’ a la sección ‘Las esferas de la verdad’, donde la cantante respondió sobre las diversas críticas que recibió por bajar y subir de peso.

“Las críticas siempre serán parte de nuestra carrera. Nunca nadie estará conforme al 100% de lo que nosotros mostramos en televisión. Mientras yo me sienta contenta (está bien). Cuando yo tenía sobrepeso, está más llenita me sentía un mujeron, me sentía rica, que tenía las curvas adecuadas, todo bien puesto”, señaló Michelle Soifer entre risas.

“Ahora que estoy delgada me siento bien, me siento saludable y más ligerita… Las críticas siempre estarán. Hay gente muy cruel que te dice de todo”, añadió la también influencer.

Michelle Soifer aconsejó a las figuras públicas que reciben críticas por redes sociales no bloquear a sus haters, sino más bien que los restrinjan para no perder un seguidor.

También adelantó que tienen un proyecto para conducir un programa en el futuro. “La conducción es parte de ser artista… Hice pequeños pininos (en el pasado) y creo que sería una experiencia linda. Es un reto nuevo”.

Michelle Soifer dejó en claro que ya no se escribe con ninguna de sus exparejas. Reiteró que sigue soltera y que de ahora en adelante no piensa exponer su vida privada.

“No estoy decepcionada del amor, simplemente estoy enfocada. La decisión que tomé ahora es ocuparme de mí y en mi carrera. Siento que es una oportunidad y una edad linda para hacerlo”, dijo Soifer, quien añadió que en el futuro le gustaría ser mamá: “Hoy no estoy preparada para serlo”.

Michelle Soifer sobre vinculación con empresario israelí

La conductora de ‘Estás en todas’ le preguntó a Michelle Soifer si le molestó que la vinculen con el empresario israelí Gil Shavit, de quien se dijo hasta manejaba su camioneta. Información que lanzó el programa ‘Magaly TV, la firme’ el año pasado.

“Me acaban de vincular con William Levi (risas). Cuando te ven trabajando con una persona van a especular, pero yo solo me río, escucho y digo bueno. La verdad es que ni caso”, aclaró la cantante.

Michelle Soifer acaba de lanzar su tema musical ‘La nena’, que marco su regreso al mundo de la música. Ella está muy emocionada por este nueva etapa de su vida. El tema se estrenó en todas las plataformas digitales. A un día de publicado en YouTube ya suma más de 100 mil reproducciones, cerca de 13 mil ‘likes’ y ciento de comentarios.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Arqueros, restaurantes Moche: “El delivery nos ayuda, pero apenas cubre gastos básicos”