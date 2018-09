Michelle Soifer fue separada del reality 'Esto es guerra' [VIDEO]

Para sorpresa de sus seguidores, el tribunal del reality 'Esto es guerra' anunció que Michelle Soifer dejó de pertenecer al programa de competencia debido a sus faltas tras su viaje a República Dominicana.

"Ella ya no existe más en el programa... La señorita Michelle Soifer tenía permiso anticipado, pero tenía que haber llegado hoy (martes) a trabajar y como ya estamos acostumbrados a que haga lo que se le da la gana, poniendo excusas, no se le permitirá más. Esta falta le costará su puesto de trabajo", dijo el tribunal del programa.

Al respecto, María Pía Copello trató defender a la 'guerrera'. "Eso me pudo pasar a mí (faltar). Habría que escucharla a ella. No la pueden sacar del programa", dijo.

En tanto, Mathías Brivio opinó: "La producción me dijo que había pedido permiso una semana y tenía que haber regresado lunes y no aparece. Me duele muchísimo porque ella es importante en el programa. Su excusa fue que el pasaporte lo dejó en el hotel y cuando llegó al aeropuerto no lo tenía", sostuvo el animador.

Se anunció que mañana se presentará al reemplazo de Michelle Soifer en 'Esto es guerra'.

Michelle Soifer ya no sigue más en 'Esto es guerra'. (América TV)

Te puede interesar.