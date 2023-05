Dice que no escuchó nada. La artista Michelle Soifer asegura que no se percató cuando fue ‘pifiada’ por los asistentes del Reggaeton Lima Festival. Esta mañana, la exchica reality se presentó en ‘América Hoy’ para defenderse de las críticas tras su presentación.

“¿Nunca te habían pifiado así?”, le consultó la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza. Ante ello, la cantante de género urbano señaló que debido al ruido no escuchó los gritos negativos del público.

Al ser cuestionada sobre los problemas de sonido que se presentaron en el show, aseguró que no tiene nada que ver y que durante su presentación no ocurrieron:

“Yo no estoy aquí para hablar de problemas técnicos o el problema de sonido. No puedo dar respuestas por algo que desconozco, yo no sabía”, aseveró.

“Yo fui y presenté mi espectáculo como lo había pautado con tres canciones propias” (...) “Me avisaron y me invitaron al evento un día antes. Era una oportunidad que no iba a dejar pasar”, reveló Soifer.

Además, expresó que no le incomodó no aparecer en el flyer publicitario del evento.

