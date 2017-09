Michelle Soifer sobre rumores de cirugía: "No me hice nada, sigo cachetona y panzona"

Salió a aclarar los rumores. Michelle Soiferse pronunció fuerte y claro luego que varios medios aseguraron que se sometió a una cirugía estética para bajar de peso.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que no ha pasado por el quirófano y que sí ha estado internada, pero porque tuvo una grave caída que la obligó a permanecer en reposo.



"Hoy me dieron de alta después de dos semanas de estar internada debido a una caída que tuve y nuevamente hicieron una cadena de oración para que no llegue a operarme... mi familia mis amigos siempre a mi lado y una vez más los 'michilovers'.... por más que digan de todo... jamás me dejaron sola", escribió la 'guerrera'.

La popular 'Sol' aprovechó la publicación para descartar que se haya sometido a una liposucción y manifestó su deseo de regresar a trabajar.

"Me olvidaba, no me hice nada sigo cachetona y panzona. Pronto estaré entrenando por ahora solo en cama reposo absoluto y cumpliendo con mis responsabilidades", aseguró la chica 'reality'.