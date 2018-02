Michelle Soifer regresó a 'Esto es guerra' y quiere la banda de capitán [VIDEO]

Tras los dimes y diretes contra Michelle Soifer y burlas sobre su sobrepeso, el 'Sol' regresó al reality ' Esto es guerra ' por todo lo alto y con la gran ambición de convertirse en la capitana de los 'Leones'.

Michelle Soifer reveló esta tarde que está pasando un duro momento en su vida, pues la atacan continuamente por temas físicos. Incluso su ex pareja Erick Sabater dijo a nivel nacional que la producción del reality no la llamó por su sobrepeso.

Sin embargo, esta noche ella fue presentada como el nuevo jale. El Tribunal había nombrado como candidato a capitán a Mario Irivarren, Rafael Cardozo, Alejandra Baigorria, Patricio Parodi y una 'bomba' que los 'michilovers' esperaban con ansias.



Michelle Soifer regresó a 'Esto es guerra'.

"Estoy feliz como que respiré nuevamente. Mathi te he extrañado mucho quieor que me defiendas de tantos ataques que he estado viviendo", dijo Michelle Soifer y agregó que es la sucesora de Yaco Eskenazi.