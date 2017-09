Michelle Soifer por fin se pronunció sobre su supuesto embarazo y cirugías

El alejamiento de Michelle Soifer del reality ‘Esto es guerra’ causó especulaciones sobre un posible embarazo. Por eso, la popular ‘Michi’ se pronunció aprovechando la presencia de las cámaras del programa ‘Cuéntamelo todo’.

"El día que lo esté, lo voy a gritar. Dije que este año quería salir embarazada pero lamentablemente no está en mis planes porque se me complicó por un tema de salud, entonces todavía no puedo”, comentó Michelle Soifer.

Consultada si el padre podría ser su amigo, el dominicano Kevin Blow, ella dejó en claro que en este momento está soltera.

Michelle se alejó del reality de América TV debido a un problema lumbar que la tuvo internada en una clínica por varios días.