La integrante de 'Esto es guerra',Michelle Soifer sorprendió a un reportero del programa 'Amor, amor, amor' al ponerle condiciones para hablar con su espacio de espectáculos.

"Vamos a negociar. Creo que la mala actitud (fue) por la impotencia de no poder defenderme. Eso hizo que yo los deteste. Voy a tratar de declarar pero ustedes no me destruyan. Es una con otra", señaló Michelle.

Luego la cantante escribió en un cuaderno otra condición: "Prohibido hablar de Sabater", y solicitó que su pedido sea firmado por el mencionado reportero y otros periodistas que se encontraban en su conferencia de prensa.

Sin embargo, el reportero en vez de firmar colocó la frase: "Vas legalizar a Kevin Blow", ante el asombro de la propia Michelle Soifer.

Pero los pedidos de la popular 'Michi' no quedaron allí. Ella también solicitó a la prensa apoyar más al talento nacional.

Pese a los dimes y diretes que ha protagonizado la cantante con Rodrigo González 'Peluchín' no descartó sentarse en su programa. "¿Por qué no? (ir a 'Amor, amor, amor') A parte Gigi y Rodrigo me caen bien", añadió.