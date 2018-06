Tras culminar su relación amorosa, Heriberto de Jesús Jiménez Sabater se refirió, en más de una ocasión, sobre el peso de Michelle Soifer ; además dio a tender que le fue infiel mediante duros calificativos.



Por ese motivo, en abril de este año, la 'guerrera' decidió frenar esta situación por la vía legal y demandó a Sabater por difamación agravada. Así lo dio a conocer el estudio de abogados Warthon , que tiene a cargo el caso.



Esta semana, sin embargo, el juez penal de Lima, Jesús Pacheco Diez, decidió rechazar el juicio. "El magistrado del 33 Juzgado Penal de Lima indica que no existen fundamentos suficientes para admitir la demanda que interpuso Michelle" , señala El Popular .

Enterado de la decisión, el modelo se pronunció de manera contundente. "Eso afectó mi imagen y lo voy a demostrar. Tiene que retractarse por llamarme poco hombre en varios programas. Se verán con mis abogados que no son canje, porque yo les pago. Me usaron para hacer publicidad conmigo" , aseveró en diario Ojo.



Agregó que, durante los últimos 8 meses, la relación se tornó tóxica, por lo que decidieron ponerle punto final. "Yo tomé la iniciativa, pero no significa que no quise. Solo que no funcionó" , manifestó.