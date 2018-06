Michelle Soifer hace insólita promesa si Perú clasifica a cuartos de final del Mundial [FOTOS]

La participante de ‘El artista del año’ , Michelle Soifer , se unió a la fiebre mundialista, dio su score del partido frente a Dinamarca y se animó a realizar una insólita promesa.

La popular ‘Michi’ aseguró que si la selección peruana de fútbol logra clasificar a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 , ella se abrazará, de manera sincera, con su compañera de reality, Rosángela Espinoza.

“El primer partido lo ganamos 2 a 0 y de todas maneras pasamos a octavos. Y si Perú llega a cuartos de final, lo que sería lo máximo, prometo que le doy un abrazo sincero a 'Rose'. Lo prometo ”, señaló la bailarina durante los ensayos del programa donde participa.

Asimismo, Michelle se animó a contar detalles de lo que será y lo que está preparando para esta nueva gala de ‘El artista del año’ y espera no caer en sentencia.

“Esta vez le daremos fuerte al canto y me he preparado mucho, confío en dar un buen show. Y si esta vez me toca ir a sentencia, no importa, es la metodología del concurso para ir eliminándonos. Es parte del juego. No tendría una estrategia para salir de ella porque yo dejo que todo fluya, pero sí me esforzaría mucho porque no quiero irme del programa ”, manifestó.