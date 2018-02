Michelle Soifer: "Si estoy gorda o flaca es mi decisión" [VIDEO]

Rompió su silencio y reapareció en la televisión. Michelle Soifer se dirigió a todos sus detractores para responder a los constantes ataques que recibe, en medio del audio revelado por su ex pareja Erick Sabater , quien mostró una grabación donde se escucha a la ex 'chica reality' decirle lo difícil que es estar sin él.

Esta tarde, durante el programa 'En Boca de Todos', Michelle Soifer reconoció ante cámaras que no está pasando por su mejor momento a nivel emocional, y que los temas personales le competen solamente a ella, por lo que están de más las opiniones.

"Ahora, lamentablemente, no soy feliz. Es triste, pero no, creo que estas cosas no son justas, no está bien. Yo hago mi vida sin hacerle daño a la gente. Es injusto todo esto. No sé qué ganan, no sé qué quieren", expresó.

Agregó que en las últimas semanas su tranquilidad se ha visto afectada por los constantes ataques, especialmente por el tema de su imagen.

"Soy un ser humano que siente, que comete errores (...) déjenme ser libre, déjenme hacer lo que yo quiero hacer porque es mi vida, son mis sentimientos. Si estoy gorda o flaca es mi problema, es mi decisión", añadió Michelle Soifer.

Recordó que ha sido víctima de constantes ataques, que inclusive han llegado a relacionarse con su familia, "chismes que se inventaron".

"A mí se me ha calificado de todo, me han dicho todos los calificativos, los insultos, se han burlado de mí y son personas que no saben de mi vida, que no están en mi día a día y sin embargo se toman el tiempo de denigrarme como mujer e inventarse cosas", manifestó.