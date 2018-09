Michelle Soifer enfureció contra de Ignacio Baladán por haber dispuesto su voto a favor de la permanencia de Rosángela Espinoza en ' Esto es guerra '.

Recordemos que la conocida 'Chica Selfie' quedó eliminada del reality tras hacer caso omiso al Tribunal que le pedía votar a favor o en contra de la continuidad de Soifer por haberse ausentado sin el permiso correspondiente.

Indignada y alzando la voz, Soifer se refirió a Baladán así: "cría cuervos y te sacarán los ojos porque cuando entraste la gente te criticaba y yo te defendía y que ahora te quejas de mí. El que ha metido en problema a los Retadores eres tú por tu comportamiento".

Por su parte, Baladán se defendió asegurando que a Michelle Soifer poco le importa el futuro de los Retadores de 'Esto es guerra'.



"A mí me defraudaste. Yo quería la Michelle de antes, la que era líder en los retadores, no la Michelle que falta y que no le importa si nos sacan puntos", precisó.

