Luego de más de un año de haber terminado su relación, Erick Sabater reveló este martes un audio que compromete a Michelle Soifer .

La grabación fue mostrada por el programa 'Amor de Verano' y en ella se escucha a la ex 'chica reality' confesarle a Sabater lo mucho que le cuesta estar separada de él.

"Tú tienes la capacidad de decir esto, de decir 'sabes qué, puedo ser tu amigo, yo no siento nada por ti'. Yo no, para mí día a día no estar contigo es una tortura", dice Michelle Soifer.

En tanto, Erick se nota mucho más frío y distante; sin embargo, le ofrece su apoyo incondicional.

Ya en los últimos días Erick Sabater había anunciado que tenía en su poder audios reveladores y que este no es el único con el que cuenta y que involucra a Michelle Soifer.