Michelle Soifer descartó que existan videos íntimos en celular robado a Kevin Blow

La 'guerrera' Michelle Soifer se pronunció por las extorsiones que viene recibiendo su pareja, el dominicano Kevin Blow , tras el robo de su teléfono celular.

"Yo no tengo miedo de eso porque jamás dije que habían videos o fotos íntimas , solo tenía información personal, como créditos de tarjetas de bancos o direcciones, pero no triple x", declaró la 'Chica reality'.

Consultada por su ex pareja Erick Sabater , quien puso en tela de juicio el asalto al dominicano, Michelle Soifer salió en defensa de su enamorado.

"Solo le digo que no le pase nunca eso. Es algo muy delicado lo que nos ocurrió. Pero siempre voy a estar al lado de Kevin en las buenas y en las malas. Nos amamos, somos compañeros. Lo que pueda decir el resto nos importa poco, lo importante es que estamos saliendo adelante juntos”, manifestó.

Michelle Soifer se refiere a las extorsiones que recibe Kevin Blow. (Javier Artica)

Asimismo, la también cantante espera que Sabater no esté hablando para obtener publicidad.



“Espero que no, sería muy bajo de su parte. Reitero que espero que no le pase nada porque estas situaciones son bien feas, nadie se lo merece. Vivimos en un país donde tratamos de combatir la delincuencia, no vamos a salir a decir que es floro”, indicó Soifer, quien anunció la temporada de circo de Esto es guerra, que se estrenará el 20 de julio en el Mall del Sur.

El pasado martes Kevin Blow fue víctima de la delincuencia. Unos ladrones le apuntaron con una pistola y le rompieron la cabeza. Se llevaron su celular.