En una reciente entrevista con el programa “América Espectáculos”, Michelle Soifer reconoció públicamente que decidió dejar a un lado las diferencias con su expareja Kevin Blow y que lograron “limar asperezas”.

Luego de finalizar su relación, la integrante de “Esto es Guerra” y el cantante se enfrentaron públicamente en más de un ocasión. “Tuve la oportunidad de limar asperezas y estoy bien, tranquila. No voy a dar más detalles del tema, pero puedo decirte que hoy en día todo está muy bien”, dijo al inició.

La también cantante manifestó que para poder continuar en la vida es necesario dejar en el pasado las cosas negativas. “Ahora ya está todo bien, estoy muy feliz y agradecida. Es la forma de hacer las cosas. Si uno quiere continuar en la vida, mejor es dejar el pasado bien y no lastimarse ni hacerse daño. Estoy enfocada en mi carrera, no puedo tener cosas negativas, es parte de la madurez”, añadió a las cámaras de “América Espectáculos”.

La chica reality señaló que no volvería a regalarle una moto valorizada en 17 mil dólares a una de sus parejas, tal y como lo hizo en el pasado.

“Es una experiencia antigua, son cosas que no me he guardado, pero esta vez voy a hacer más cuidadosa. Todo lo que uno hace siempre tiene que servir de aprendizaje, sino de nada sirvió vivirlas”, agregó la ‘guerrera’

