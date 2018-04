Michelle Soifer y el 'Conejo' Rebosio se divierten en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

La integrante de ‘Esto es guerra’, Michelle Soifer y el ex futbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio fueron elegidos como los primeros invitados para el estreno de la segunda temporada del programa ‘ Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Este domingo a las 7 de la noche por América TV, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresarán con su divertido espacio de televisión con la expectativa de cautivar una vez más a sus televidentes.

“¡No sabes lo que ha sido! Michelle me ha hecho sudar, tiene una energía... Tuve que decirle a la producción: ¡Por favor! Bajen el volumen porque de verdad que no podía seguirla. Tú sabes que tengo que estar en la cocina y en un momento se me ha caído al piso, he tenido que levantarla”, contó Ethel Pozo sobre ‘la guerrera’.

“No sabes el desorden, un mate de risa. Nos hemos dado cuenta con los primeros programas grabados que las mamás vienen más seguras. Han visto el programa, lo entienden perfectamente y no tienen ese miedo escénico de estar en un set de televisión. Al principio la mamá del 'Conejo' Rebosio estaba muy seria, pero después se apoderó de todo”, expresó Yaco.

Michelle Soifer y su madre Catherine se enfrentarán al ex deportista Miguel ‘Conejo’ Rebosio, quien estará junto a su progenitora, Carmen, con el objetivo de ganar 300 dólares, por eso ambas madres llegaron con sus propias recetas: pasta lover y seco de pollo.