Michelle Soifer asegura que se siente traicionada por Erick Sabater: "Cayó muy bajo"

Michelle Soifer regresó con todo a 'Esto es Guerra', pero antes de volver al 'reality', pasó por un mal momento tras las recientes declaraciones de su ex pareja Erick Sabater, quien la amenazó con revelar las verdaderas razones por las que su relación sentimental terminó.

En conversación con ' El Reventonazo de la Chola', la 'guerrera' reveló que se sintió traicionada por dominicano.

“Estoy mortificada, me he sentido traicionada y triste. Las cosas que suceden entre cuatro paredes, ahí se deben quedar. Tengo una decepción muy grande, cada día me siento más sorprendida de la falsedad de las personas y no me toca el corazón lo que dice. De todo lo que pasa, me entero por redes sociales, porque trato de evitar ver ese tipo de televisión que me daña emocionalmente”, señaló.

Además, Soifer asegura que Sabater es parte de su pasado y no vale la pena seguir hablando de él en su vida.

"Para mí, cayó muy bajo, no se puede meter con cosas mías, tengo familia, hermanitos y padres. No me conviene hablar de él, es un pasado que me atormenta, ya pasaron dos años (de la ruptura) y estoy haciendo mi vida. (Hablar de Erick) es como jalar una cadena que me arrastra”, resaltó la cantante.