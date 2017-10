Michelle Soifer afirmó que ahora Jazmín Pinedo "se hace la digna" [VIDEO]

¿Como los viejos tiempos? Michelle Soifer arremetió contra Jazmín Pinedoluego de que la conductora criticara duramente la pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.

Jazmín Pinedo recordó en su programa 'Espectáculos' lo que hacían cuando era parte de 'Esto es guerra' y contó que la culpa de estos continuos enfrentamientos son los que "están a la cabeza" de la producción.

Ante tales palabras, Michelle Soifer criticó a la ex 'chica reality' y sostuvo que en su momento, "gozaba" haciendo escándalos en 'Esto es guerra'.

"Oye, yo de verdad me voy a reír porque, ¿qué podemos esperar de una persona que para mí no es sincera? Porque el hecho que te pongas un faldón largo y te hagas la digna ahora, no quiere decir que nos hemos olvidado de todo", dijo Michelle Soifer a la prensa.

El 'Sol' también le dijo a la 'chinita' que nunca hay que olvidarnos de dónde venimos: "Yo creo que está siendo hipócrita... Esa es la palabra porque bien que gozaba allá en 'Esto es guerra'y bien que se peleaba y todo que ya me tenía harta", agregó.

​