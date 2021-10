Michelle Soifer dejó atrás los realitys y asegura que hoy está enfocada en su carrera musical y en crecer como cantante. Además, recuerda lo que le costó llegar a la paz y madurez que hoy tiene.

En una entrevista con el diario Trome, la popular ‘Michi’ contó que desde muy joven ha trabajado para lograr hacerse un nombre en el medio. “Siento que he aprendido muchísimo. Mira, hay gente que me conoce desde que era un ‘piojo’ y puede decir que la he luchado y sufrido trabajando siempre. A mí nadie me regaló nada”, contó la cantante.

La exchica reality asegura que hoy no se arrepiente de nada, pero que gracias a la experiencia con la que cuenta ahora no cometería los mismos errores del pasado, especialmente en el amor.

“Creo que de enamorarme sin conocer bien a las personas, confiar. Soy una persona muy confiada. También a no callar. Callé muchas cosas y eso me lastimó mucho como ser humano, pero ya no me la vuelven a hacer”, reveló.

