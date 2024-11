Michelle Alexander y Melissa Paredes retoman su relación laboral con nueva novela

Melissa Paredes y Michelle Alexander vuelven a trabajar juntas en una teleserie tras largos cinco años. La modelo regresa como actriz a 'Del Barrio Producciones', luego de que la productora evitara convocarla tras problemas familiares.

La expareja de Rodrigo Cuba marca su regreso a la televisión con la serie ‘Nina de Azúcar’, donde interpretara a Sheyla.

De acuerdo con Michelle Alexander, el personaje promete generar intriga y diversión en la trama, por lo que no dudó en convocar a la modelo. "Es un elenco increíble, casi todos se conocían ya. La Sheyla ha venido a alborotar el gallinero. Hay drama también, no todo es comedia. Yo creo que la gente se va a reír mucho, se va a apasionar con el romance”, comentó a ‘Estás en Todas’.

La directora también reflexionó sobre su reencuentro con Melissa Paredes, recordando que su último proyecto juntas fue ‘Ojitos hechiceros’. “Melissa tuvo sus temas personales, se dedicó a su familia", dijo.

"Yo estaba buscando a la actriz para este personaje y me propusieron algunos nombres. Me acordé de Melissa y dije ‘me encantaría que sea ella, porque a nosotros nos gusta trabajar con ella’. No le hice casting ni nada, simplemente les dije ‘pregúntenle si le interesa’ y ella me llamó, diciéndome encantada de la vida. Yo feliz y nada, estamos contentos con ella, estamos muy bien, es muy divertida”, reveló Michelle Alexander.

SOBRE 'NINA DE AZÚCAR'

‘Nina de Azúcar’, dirigida por Michelle Alexander y producida por Del Barrio Producciones, presenta una trama que mezcla la repostería y el fútbol. Protagonizada por Patricia Barreto como Nina, una pastelera que lucha por salvar su negocio, y Nacho Di Marco como Ramiro “El Jaguar” Morán, un futbolista que cambia su vida, la novela se transmitirá a las 9:40 p.m.

