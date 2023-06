La productora Michelle Alexander brindó su opinión sobre la actuación de Ethel Pozo, luego de haber trabajado con ella por primera vez en ‘Maricucha’. En diálogo con Perú21 destacó lo divertida y talentosa que es para la comedia.

“Si Ethel no tuviera talento, yo no la hubiera contratado en ‘Maricucha’. Me sorprendió la versatilidad de Ethel para la comedia. No la he visto en drama, no conozco cómo puede desarrollarse en drama, pero para la comedia tiene talento. Es muy divertida”, aseguró la directora de Del Barrio Producciones.

Sobre las críticas a su cuñada, asevera que nunca leyó alguna que cuestionara el talento de la conductora de ‘América Hoy’, por lo que considera que su buen desempeño no está en duda.

“Muchas de las críticas que le hicieron a Ethel fue: ‘¿por qué sale en la novela?, ‘que sale en la mañana, domingo, noche’, ‘que estamos hartos de ella’, cosas que en realidad no vienen al caso, pero nadie dijo que era una pésima actriz o que no actúa bien, por lo menos yo, no leí esas críticas”, señaló.

Además, reveló que Melissa Paredes aparecerá en un capítulo de la serie peruana ‘Solamente milagros’ y no descartó tenerla en una de sus futuras producciones.

“Melissa ha protagonizado uno de los episodios de ‘Solamente milagros’. Yo no la he visto, no he estado con ella. (...) No he visto la edición del capítulo, pero el director me dijo que lo ha hecho muy bien, que ha quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”, adelantó la hermana de Julián Alexander.

Agregó que no tiene ningún problema en contratara la exesposa del ‘Gato’ Cuba, pues le gusta como actriz. Esto dependerá de que se encuentra un papel que se ajuste a su perfil: “(La llamaremos) si se da la oportunidad y cuando tengamos un personaje que sea para ella el próximo año en alguna de mis futuras producciones. No tengo nada contra ella ni contra nadie. Lo que me interesa es el talento. (...) Yo no soy nadie para no darle la oportunidad a Melissa Paredes para que siga desarrollándose como actriz”.

Hace unas semanas, Michelle Alexander fue galardonada en el World Film Festival de Cannes, donde su ópera prima “Zulen y yo” obtuvo dos importantes premios.

