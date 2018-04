Michela Elías sorprendió con esta revelación: “No puedo tener hijos”

La integrante de ‘ Combate ’, Michela Elías contó los tristes momentos que sufrió durante su adolescencia debido a que sentía sola por lo duro que fue la separación de sus padres.

Michela no solo cayó en depresión sino que sufrió de trastornos alimenticios. Sle interrumpió el ciclo menstrual y hoy no puede tener hijos.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el programa ‘ Andrea al Mediodía’ que conduce Andrea Llosa en ATV.

"Debido a ese problema (bulimia), yo hoy por hoy no puedo tener hijos. No reglo con regularidad. No tengo la regla hace como cuatro años y obviamente sí me chocó en el momento, porque creo que el sueño de toda persona es tener una familia", señaló Elías.

“Me han dicho que estoy demasiado dañada por dentro porque el día que decidí frenar con esto de la bulimia fue el día que comencé a vomitar sangre. Ahí me asusté completamente, me llevaron al médico y mis ovarios estaban llenos de quistes”, añadió la ‘chica reality'.

Hoy Michela está arrepentida de lo que hizo. “Fue la mayor tontería que hice. No entiendo ahora cómo pude hacerme eso, cómo pude atentar contra mi propia salud, contra mi propio futuro”.