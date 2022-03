El programa de ‘Magaly TV, la firme’ ampayó a la exchica reality, Michela Elías en salidas con el millonario empresario Omar Macchi, quien sorprendió a la periodista Magaly Medina por las diferentes atenciones que tuvo con Michela durante una de sus citas.

El empresario es recordado por haber sido pareja de la modelo Delly Madrid por tres años y luego estuvo con la exMiss Perú, Viviana Rivasplata por dos años, entre otras figuras de la televisión. Y hace poco salió con la popular ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza.

En las imágenes son de la madrugada del viernes 25 de marzo, cuando Michella sube al auto de Omar Macchi, luego de haber cenado junto a unos amigos en un restaurante en San Isidro. Lo curioso es que el popular ‘Rey de los casinos’ le abre la puerta para que la joven suba, detalle que no se le ha visto hacer antes.

Luego la pareja y sus amigos se dirigen a casa de Omar Macchi en Barranco para departir en la terraza de su casa. Michela estaba acompañada de Macarena Velez, quien grabó la bella terraza que incluye una amplia piscina que mira hacia el mar.

“Omar baja de su auto y abre la puerta para que ella ingrese, eso no lo habíamos visto hacer antes. Él no se regala así, no más públicamente, es muy discreto, siempre manda a las chicas por delante, que su seguridad les abra la puerta, las meta al carro y él sale de una manera solapada. Esta vez lo tendrá deslumbrado Michela Elías”, comentó sorprendida Magaly Medina.

“Él toda la vida le huye a las cámaras, por eso no sabemos que romance tiene... Luego del restaurante se fueron a su departamento, lindo penthouse, preciosa terraza. Además, él la lleva a su casa. A Rosángela Espinoza la mandó con el de seguridad y encima ella llegó a su casa un poco sazonada, pero esta vez fue él mismo a llevarla a su casa”, agregó la periodista.

