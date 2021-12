El último fin de semana, Micheille Soifer lanzó su disco “La Nena” ante la gran ovación del público en el Rooftop Fugaz, el cual es famoso por la vista hacia la bahía del histórico puerto del Callao.

Micheille cantó temas de su nuevo disco como la “La Nena” y “Tempo”. En este evento Urbano Monumental -que organizó por primera vez la disquera-, la artista nacional fue la estrella y estuvo acompañada en el escenario de grandes talentos, como Susan Prieto, Jey Army, Yamal, Bryan Flow, Asmir Young, Denegri, Giosiel, Kazu, DJ Urbano, Mario Hart, Kalé y muchos más.

Mientras que entre los asistentes estuvieron presentes Alvaro Rod, Farik Grippa, Amy Gutiérrez, Korina Rivadeneira, Rafael Cardoso y Alejandro Pino ‘Chocolatito’.

La familia de Micheille también se emocionó al verla en la presentación de su álbum. Sus padres y sus hermanas Chris y Kimberly Soifer aplaudieron a la cantante por su logro.

“Estoy muy agradecida por todo el cariño y recibimiento que me da el público. Es una gran motivación para mí que mi nuevo disco les haya gustado. Ahora toca seguir y a dar lo mejor. Con estas canciones espero llegar no solo a mis seguidores peruanos, sino también al mundo”, dijo Soifer.

Agregó que hacer música en el Perú no es nada fácil, pero con la perseverancia y empuje todo se puede lograr. “Todo esto me llena de emoción, recibo apoyo del público y de Monumental Music. Tengo más de un año trabajando en este proyecto y no es fácil en el país que la música urbana trascendencia, pero lo vamos logrando de pocos”, comentó.

Cabe destacar que este álbum “La Nena” cuenta con nueve temas inéditos, que se lanzará en enero 2022. Su primera canción del mismo nombre que su disco tiene siete millones de reproducciones en YouTube, “Bye, bye” (con sus versión extendida y oficial) supera el millón de vistas y “Tempo” sobrepasa los dos millones en menos de un mes.

Micheille Soifer viene trabajando de la mano de Monumental Music, disquera cuya visión es buscar a los mejores equipos de Perú y del mundo para los distintos procesos que contemplan la producción musical y lograr destacar internacionalmente.

