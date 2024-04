Luego que se conociera que Giuseppe Benignini rehízo su vida amorosa en Estados Unidos y que está a punto de convertirse en padre, las cámaras de ‘América Espectáculos’ fueron en busca de la opinión de Micheille Soifer.

Lejos de enviarle buenos deseos, la chica reality aseguró que no sabía nada del tema y que no le interesa la vida de su expareja. “(Ahora el Principito se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa. Que todos se reproduzcan y desaparezcan”, sostuvo la cantante.

Asimismo, enfatizó que si pudiera retrocedería el tiempo para evitar tener el mismo historial amoroso lo haría sin pensarlo, no obstante, dice sentirse aliviada que sus exparejas no sean peruanos ya que luego de su romance tiene menos posibilidades de cruzárselos.

“Lo bueno de buscarte extranjeros es que se largan, chau (Pero están felices a su manera) Eso no me importa”, sentenció.





Michelle Soiffer y Giuseppe Benignini fueron pareja en Perú





