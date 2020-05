Erick Farjeat, padre de Metztli, hija menor de la actriz porno mexicana Sabrina Sabrok, le echa la culpa del atentado a Christian Sánchez, conocido como ‘El Abogado del pueblo’, quien murió el sábado en Ciudad de México.

Hace unos diez días, el denominado ‘Abogado del Pueblo’, quien lleva el caso del tatuador contra la actriz porno, fue baleado en un ataque directo y ahora creen que fue culpa de la rubia, quien denunció al popular personaje por intento de homicidio contra su pequeña de 9 años. Según la estrella porno, el ‘Abogado del pueblo’ la quería sacrificar para un rito satánico.

“Cuando levantamos el acta se levantó un Código Águila (medida que plantea la vigilancia de la víctima para evitar que el agresor vuelva a violentarla), lo cual acarreaba protección para la niña, para mí, para toda la gente que sea cercana a nosotros, incluyéndolo a él (Sánchez). De este ataque tiene que responder ella", sostuvo Farjeat.

”Fue un ataque directo, fueron dos personas a dispararle, recibió cinco impactos", explicó.

Sobre las declaraciones de Sabrok donde comentaba que el luchador “El Cibernético” podría ser el padre de Metztli, Farjeat dice que él no tiene ningún problema con el deportista, pero no duda de su paternidad.

“Hasta El Cibernético y yo lo tomamos a broma, hasta le dije ‘wey, ya me debes 9 años de pensión alimenticia’. Me ha tocado encontrármelo en arenas, programas de televisión y no tenemos ningún problema”, dijo.

La pequeña Metztli padece autismo y sordera y ha crecido bajo el cuidado de Erick Farjeat, alguna vez gran amor de la estrella porno.

¿QUIÉN ES EL 'ABOGADO DEL PUEBLO?

Sánchez, de 39 años, fue uno de los primeros integrantes del programa Enamorándonos, que inició transmisiones por TV Azteca en octubre de 2016.

Desde el inicio destacó como uno de los personajes más polémicos de la emisión.

A finales de abril se supo que el ex integrante de Enamorándonos fue víctima de un ataque armado en calles de la alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, especialista en nota roja, Sánchez se encontraba en un callejón cuando hombres encapuchados le dispararon en tres ocasiones.

