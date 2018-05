En una sincera entrevista con Adela Micha, en el programa 'La Saga', Montserrat Oliver se refirió al desagradable suceso que vivió hace unos meses, cuando se filtraron fotografías íntimas con su novia.



"Hay gente que, de verdad, si tú tienes un celular prendido o tu compu, te puede hacer prender la cámara y verte", indicó la modelo y actriz mexicana. De esa manera, confirmó que detrás de la publicación estuvieron unos 'hackers'. Pese a eso, aseguró que hasta ahora no recibe respuesta alguna de la policía cibernética de México .



Las tomas privadas se filtraron en diciembre de 2017 en redes sociales tras ser robadas desde su computadora personal. "La pasé de la fregada porque yo siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho", manifestó.



La modelo de 52 años agregó que nunca ha ocultado nada. "Pero que hayan invadido así mi intimidad... Sí estuvo mal a lo mejor tomarme las fotos, eran unas fotos que me tomé con un fotógrafo que quiso tomármelas, ¿y?", aseveró.