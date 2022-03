Dalia Durán regresó al ojo de la tormenta luego de ser desalojada del departamento que Andrés Hurtado y sus hijas habían alquilado para ella en el distrito de Magdalena. Es así, que la cubana tuvo que mudarse a Comas, en Trapiche, y el ‘Mero Loco’ se sensibilizó con su caso.

Tras ello, Eddie Hidalgo, más conocido como ‘Mero Loco’, expareja de Susy Dúaz, contó que le gustaría apoyar a Dalia Durán, quien dejó de trabajar el año pasado en el programa de Andrés Hurtado y la ayuda que le brindaron tras denunciar a Jhon Kelvin, al parecer, ya se terminó.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, contó el ‘Mero Loco’ en declaraciones para El Popular.

El empresario cebichero contó que quiere apoyar a la cubana con un empleo. “Quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”, agregó.

