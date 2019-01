Merly Morello, actriz que interpreta a Lily: "No se me ha subido la fama a la cabeza"

Merly Morello tiene 14 años y ya tiene claro quién quiere ser en esta vida: una gran artista. Aunque jamás pensó ser actriz, ahora es una de las figuras de la serie 'De vuelta al barrio'. Su personaje Lily cautivó en la última escena de la segunda temporada con el beso que selló su amor con Pedrito. Desde argentina —donde se encuentra de vacaciones—, la adolescente nos cuenta su experiencia en la producción de América TV y sus proyectos.



¿Qué sensación te dejó esta segunda temporada de la serie 'De vuelta al barrio'?

- En este segundo año he podido notar la diferencia de mi actuación porque siento que he evolucionado, pero sé que me falta muchísimo por aprender.

¿Qué te pareció la última escena del beso con Pedrito que impactó a los seguidores?

- Jamás pensé ser tan importante en la serie. Pensar que varios jóvenes de mi edad ven la serie solo para saber de Lily y Pedrito es alucinante. Saber el apoyo que nos brindan es increíble. Sé que mi personaje no es tan amado, pero mi actuación sí... La gente pudo haber dicho muchas cosas, pero siempre quisieron ver juntos a Lily y Pedrito.

¿Te costó realizar la escena del beso?

- Nosotros queríamos llevar eso por un lado muy tierno. Desde que nos dieron el guion comenzamos a pensar cómo podría ser esa escena y los resultados fueron muy buenos.

¿Qué esperas de Lily para la tercera temporada de la serie?

- Creo que Lily estará bastante confundida porque siempre dijo que Pedro era su mejor amigo y ahora resulta que le gusta, hasta se dieron un beso. Ella va a tener que pensar muy bien las cosas.

¿Cómo te sientes cuando te llaman la 'Winnie Cooper peruana'?

- Me agrada mucho que me digan la 'Winnie Cooper peruana', me parece muy tierno. Es increíble porque me comparan con una gran actriz (Danica McKellar). He visto capítulos (de la serie 'Los años maravillosos') para saber qué querían los guionistas y me encantó la actuación de la chica.

¿En qué te pareces a Lily?

- Ambas somos cortas de vista. Otra similitud es que siempre me va muy bien en el colegio. También soy muy apegada a mi mamá. Soy muy amable y sociable.

¿Y en la vida real tienes a tu Pedrito?

- No. Estoy concentrada en crecer como persona, en querer a los que me rodean y crecer como artista integral.

¿Qué tal experiencia compartir con actores como Melania Urbina, Mónica Sánchez, Adolfo Chuiman, entre otros?

- Es un sueño hecho realidad. Siempre he admirado muchísimo a Melania Urbina, quien hace de mi mamá en la serie. Jamás pensé actuar con ella. También con Laszlo Kovacs, quien es mi papá en la serie, es una locura. Son actores que yo sigo desde pequeña.

Pedrito y Lily por fin pueden gritar su amor a todo el mundo en el fin de temporada en "De vuelta al barrio". (Foto: América Televisión) Pedrito y Lily en 'De vuelta al barrio'. (Foto: América TV)

¿Siempre quisiste apostar por la actuación?

- No. Yo quería ser tenista profesional, de hecho lo fui, pero a los 10 u 11 años me retiré por las lesiones. Además, el tenis en nuestro país es muy caro, y aposté por el baile, luego llegué a la actuación y quiero desarrollarme como una actriz profesional.

¿También vas a incursionar en el canto?

- ¡Sí! El canto lo estoy mejorando. Ahorita estoy en un grupo que se llama Quattro, donde están tres de mis mejores amigos. Yo me estoy preparando más y no es que cante mal, pero me falta técnica. Aún no vamos a decir nada hasta que salga el primer tema.

Te has convertido en una de las actrices con más seguidores en las redes sociales.

- ¡Sí! Mis redes sociales, en estos dos años de la serie, ha crecido en más de 400 mil seguidores y es una locura. Mis fotos me representan tal como soy, con mis amigos y familia. Aunque he tenido mucha controversia por las imágenes que subí, yo sigo.

¿Te afectaron las críticas por colgar en Instagram unas fotos en ropa de baño en una playa?

- Realmente no, porque yo había hablado con mi mamá antes de colgar las fotos. Yo solo les respondo a mis seguidores de una manera tranquila y les doy mi punto de vista con respeto.

En las redes sociales, algunos cibernautas mencionaron que no debiste publicar esas imágenes por 'incentivar al morbo' y ser menor de edad, ¿qué te parece?

- Yo no tengo la culpa que haya gente morbosa en este mundo. Yo puedo subir las fotos que quiera porque mi mamá me guía muy bien en ese tema, pero no es mi problema que haya gente que sexualiza a las chicas de 14 y 15 años.

¿Continuarás subiendo imágenes en ropa de baño?

- Claro que sí. Voy a seguir siendo yo porque quiero ser feliz y mi felicidad quiero compartirla a los demás.

Otras de las controversias fueron por las cirugías. ¿Te hiciste algún retoque en la nariz?



- No me hice nada. Yo me guío de la influencer Marisol Benavides. Ella en un video dijo que hay un momento en que la persona no se acepta tal y como es, así que recurre a la cirugía, pero no lo hace por los demás, sino por cómo se siente. Lo importante es cómo nos sentimos nosotros, nuestra felicidad y comodidad. Lo que digan los demás no importa.

¿Te haría algún retoque estético más adelante?

- Yo me siento muy cómoda con mi cuerpo, así que dudo mucho que me haga una cirugía.

¿Cómo estás sobrellevando este tema de la popularidad?

- Mi mamá y mis amigos siempre me tienen conectada a tierra, entonces, no se me ha subido la fama a la cabeza. Para una chica de 14 y 15 años debe ser bastante complicado que de la noche a la mañana tenga mucha gente que te admira y te dice lo linda que eres.

¿Participarías en un reality de competencia física?

- Yo no quiero ser 'chica reality', así que no iría. Yo quiero ser actriz y la gente tiene claro lo que quiere ser. Si más adelante me llamaran sería para ser jurado o conductora, pero lo dudo mucho porque seguro estaré en una obra de teatro o película.

¿Qué te gustaría lograr?

Me gustaría hacer teatro. Me encanta ir a ver obras de teatro. Luego hacer cine... También hacer campañas para promover el arte porque en nuestro país no se difunde mucho, pero eso será más adelante.