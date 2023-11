Se terminó el amor. La popular pareja conformada por Flavia Laos y Austin Palao ha puesto fin a su relación. A través de redes sociales informaron que su romance no va más debido a que tienen “objetivos totalmente distintos”.

La influencer compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. El modelo peruano hizo lo mismo, agradeciendo los momentos compartidos junto a la cantante.

“Como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin, es una decisión difícil de comunicar pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite. Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras pueden tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente. No es momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio”, dijo la actriz peruana.

Por su parte, el chico reality escribió: “Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello, hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos por lo que agradeceríamos que respeten nuestro silencio”.

Comunicado de Flavia Laos

Comunicado de Austin Palao

